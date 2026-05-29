В Госавтоинспекции напомнили, как пешеходам обезопасить себя на дороге

Как часто вы смотрите по сторонам прежде, чем перейти дорогу? Убираете ли в карман телефон? Вынимаете из ушей наушники? По статистике, большинство аварий происходят по невнимательности, причем не только водителей, но и самих пешеходов. О том, как обезопасить себя на дороге, чтобы не стать жертвой ДТП, разбираемся вместе с нижегородской Госавтоинспекцией.
Оценить скорость и расстояние.
Согласно правилам дорожного движения, на нерегулируемых переходах пешеходам можно выходить на дорогу только после оценки скорости и расстояния до приближающихся транспортных средств. В то же время водитель обязан уступить дорогу пешеходам, вышедшим на проезжую часть.
Как отмечают в Госавтоинспекции, эти два противоположных правила могут сделать виноватыми как водителя, так и пешехода.
«Есть несколько рекомендаций на основе правил дорожного движения, которые нам говорят о том, что водитель, приближаясь к пешеходному переходу, как регулируемому, так и нерегулируемому, обязан предпринять попытку остановки и убедиться, что на переходе нет пешеходов», — пояснил инспектор.
Приоритет у пешехода.
К слову, культура вождения в регионе улучшается. По данным Госавтоинспекции, с начала года число ДТП с участием пешеходов снизилось более, чем на 10%. На 7,4% уменьшилось количество пострадавших, а число погибших — на 60%.
Ответственнее стали и сами пешеходы.
«Обычно я просто жду, чтобы водитель проехал, никуда не тороплюсь, смотрю по сторонам, всегда убираю телефон, — поделилась нижегородка Анастасия. — Если есть наушники, то тоже убираю».
Сделать город безопаснее помогает система видеонаблюдения. Однако камеры установлены далеко не везде, еще и дорожные условия оставляют желать лучшего.
«В Сормовском районе у нас очень много неосвещенных мест, где сложно заметить и сам пешеходный переход, и людей на нем, — рассказала водитель автомобиля Марина. — Поэтому приходится там всегда притормаживать и внимательно приглядываться в вечернее время суток».В Госавтоинспекции напоминают — если траектория движения пешехода и транспортных средств пересекается, приоритет всегда имеет пешеход.
«Если транспортное средство не создает помех пешеходу, нарушения никакого не будет, — поясняет Артем Черняк. — Но, основываясь даже на своем водительском опыте, главное все-таки остановиться, даже если пешеход находится еще в начале проезжей части».
На регулируемых переходах правила те же. Зеленый свет светофора не гарантирует стопроцентной безопасности пешеходу. Поэтому прежде, чем переходить дорогу, нужно убедиться в том, что автомобиль снижает скорость, установить с водителем зрительный контакт, а затем уже спокойным шагом начать движение, не задерживаясь на проезжей части.
От штрафа до уголовной ответственности.
За нарушение правил дорожного движения и автомобилистам, и пешеходам грозит наказание.
Так, за переход дороги в неположенном месте пешеходу выпишут штраф в размере 500 рублей. Но если участнику дорожного движения причинен тяжкий вред здоровью или наступила смерть, то в таком случае виновник привлекается к уголовной ответственности.
Согласно статье 268 УК РФ, нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет. При смерти одного человека — на срок до четырех лет. При гибели двух и более лиц возможно наказания вплоть до семи лет лишения свободы.
Ответственность автомобилиста за нарушение правил дорожного движения в отношении пешеходов также варьируется от административной до уголовной. Если водитель не уступил дорогу пешеходу, но это не привело к вреду здоровья, наступает ответственность по статье 12.18 КоАП и наказывается штрафом от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Если нарушение правил дорожного движения повлекло тяжкий вред здоровью или смерть пешехода, то наступает уголовная ответственность по статье 264 УК РФ.
