В Калининградской области наркокурьер с 40 кг гашиша получил 13 лет колонии строгого режима

УФСБ России по Калининградской области совместно с Калининградской областной таможней пресекли противоправную деятельность 38-летнего гражданина РФ Виталия Мокрицкого, причастного к.

Источник: KaliningradToday

контрабанде и покушению на сбыт наркотического средства гашиш в особо крупном размере.

В ходе досмотра легкового автомобиля, принадлежащего злоумышленнику, силовики изъяли наркотические средства общим весом более 40 килограммов. Гашиш Мокрицкий намеревался сбыть на территории Калининградской области.

Калининградский областной суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств через таможенную границу в особо крупном размере) и по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Суд приговорил Мокрицкого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Автомобиль, использовавшийся для перевозки наркотиков, конфискован. Приговор вступил в законную силу.