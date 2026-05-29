В Калининградской области наркокурьер с 40 кг гашиша получил 13 лет колонии строгого режима

Калининградский областной суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств через таможенную границу в особо крупном размере) и по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Суд приговорил Мокрицкого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Автомобиль, использовавшийся для перевозки наркотиков, конфискован. Приговор вступил в законную силу.