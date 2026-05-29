Журналист, вожатый, эколог. Власти Перми рассказали о работе для подростков

В Перми прошли последние звонки, и школьники вышли на летние каникулы. Выпускников ждёт горячая пара экзаменов, а вот ученики других классов летом могут попробовать себя в разных профессиях. Как официально устроиться, и сколько можно заработать — в материале сайта perm.aif.ru.
Как вступить в «Отряды мэра»?
Трудовые смены для подростков предлагают власти Перми на базе Дома Молодёжи. В «Отряды мэра» могут вступить желающие с 14 до 25 лет. Для этого достаточно отправить пакет документов на электронную почту otm-2020@yandex.ru. В теме письма важно указать ФИО участника.
Сколько длится смена?
Одна трудовая смена длится 10 рабочих дней. Продолжительность труда в день составляет не более 3 часов. Так что деятельность в отряде можно совмещать и с отдыхом.
«Отряды мэра» в 2026 году будут работать в июне и в июле. Школьники могут записаться на разные смены в разные профессии, попробовав себя в разных сферах.
Кем можно работать в «Отрядах мэра»?
Как рассказали сайту perm.aif.ru в администрации Перми, для летней занятости подростков подготовлено 8 направлений деятельности.
«Культурный дежурный» — работа на культурно-массовых мероприятиях города.
«Экодежурный» — работа в долинах малых рек, благоустройство и озеленение города.
«Книжный фонд» — работа в библиотечном фонде Перми, обслуживание и содержание помещений.
«Медиаиндустрия» — работа видео- фотокорреспондентом на городских мероприятиях, написание релизов и статей, размещение в городских пабликах в социальных сетях.
«Вожатый» — работа вожатым на детских площадках в Перми.
«Консультант-экскурсовод» — разработка, организация и проведений экскурсией.
«Помощник инструктора по ЗОЖ» — работа на спортивных мероприятиях и акциях для пермяков.
«Помощник декаратора-оформителя» — работа по созданию тематического оформления мероприятий и фотозон.
«Основными направлениями деятельности станут благоустройство, волонтерская и общественная деятельность, участие в реализации значимых мероприятий районов, журналистское дело, вожатское дело», — уточнили в администрации сайту perm.aif.ru.
Сколько можно заработать в «Отрядах мэра»?
Оплата за полную смену (10 дней) составит 2570 рублей. Также участникам проекта предоставляют ежедневное горячее питание.
Где ещё поработать подросткам летом в Перми?
В проекте «Отряды мэра» в 2026 году смогут поучаствовать более 1000 молодых людей. Кроме того, трудовые смены проведут и в школах в разных районах Перми.
«В районах города Перми занятость подростков и молодёжи будет организована через территориальные органы с привлечением к деятельности 4470 молодых людей, в том числе 410 подростков, находящихся в социально опасном положении», — рассказали городские власти сайту perm.aif.ru.
В школьных трудовых отрядах ребятам предлагают помочь городу в благоустройстве, поработать волонтёром, журналистом или вожатым.
Не дать себя обмануть.
Подростки также могут трудоустроиться в частные организации. Трудовая инспекция подготовила перечень возможных работ для школьников во время летних каникул.
Но тут важно не дать себя обмануть. Не забывать, что с подростками или с их представителями также должен быть заключён трудовой договор, работа должна быть безопасной, а смены сокращёнными.