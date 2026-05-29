Под Красноярском в аварии с тремя автомобилями пострадал 13-летний ребенок

Днем 29 мая в Емельяновском округе на 37-м километре трассы Красноярск — Енисейск произошла авария с тремя автомобилями. По версии краевой Госавтоинспекции, 48-летний водитель «Мазды» выехал на «встречку», а затем врезался в «Тойоту» и «Мерседес».
После столкновения «Тойота» вылетала в правый кювет и перевернулась. Пострадали два пассажира японской иномарки: женщина и 13-летний ребенок. Сейчас они находятся в больнице.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Полицейские напоминают об опасности выезда на полосу встречного движения в местах, где это запрещено или небезопасно.