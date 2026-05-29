Росатом изготовил берклиевые мишени для синтеза 119-го химического элемента

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ученые Росатома изготовили берклиевые мишени для синтеза нового 119-го химического элемента таблицы Менделеева. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Наработку редкого изотопа берклия-249 и изготовление из него сегментов ускорительной мишени осуществили в НИИ атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР», входит в научный дивизион Росатома, г. Димитровград, Ульяновская область). Работы были проведены в полном соответствии с установленным графиком. Изготовленные сегменты мишени направят в лабораторию ядерных реакций им. Флерова при Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна) для дальнейшего использования в экспериментах по синтезу и изучению свойств сверхтяжелых элементов.
«Успешная наработка берклия-249 для синтеза 119-го химического элемента — результат многолетней работы наших специалистов и важный вклад в международные научные исследования», — приводит пресс-служба слова руководителя отделения радионуклидных источников и препаратов АО «ГНЦ НИИАР» Олега Андреева.
Сотрудничество специалистов ГНЦ НИИАР и ОИЯИ в области разработки и изготовления мишеней для экспериментов по синтезу новых элементов началось более 20 лет назад. За это время димитровградские ученые разработали и изготовили мишени для синтеза 115-го, 116-го, 117-го и 118-го химических элементов. Последний был открыт в 2006 году и назван «оганесон» в честь российского физика, академика Юрия Оганесяна.
В 2020 году в ОИЯИ состоялся пуск Фабрики сверхтяжелых элементов. Этот ускорительный комплекс предназначен для исследования границ стабильности ядерной материи, синтеза новых элементов Периодической таблицы и изучения их химических свойств. Цель работы, выполняемой в рамках федерального проекта № 4 «Специальные материалы и технологии атомной энергетики, — опережающая подготовка квалифицированных кадров по направлению новые атомные технологии» национального проекта технологического лидерства — синтез 119-го и 120-го элементов.