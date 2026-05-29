Росатом изготовил берклиевые мишени для синтеза 119-го химического элемента

Сотрудничество специалистов ГНЦ НИИАР и ОИЯИ в области разработки и изготовления мишеней для экспериментов по синтезу новых элементов началось более 20 лет назад. За это время димитровградские ученые разработали и изготовили мишени для синтеза 115-го, 116-го, 117-го и 118-го химических элементов. Последний был открыт в 2006 году и назван «оганесон» в честь российского физика, академика Юрия Оганесяна.