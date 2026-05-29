В Санкт-Петербурге прошел первый этап Кубка «Песчаные Дюны»

Первый этап Кубка Курортного района по бегу на песке и северной ходьбе «Песчаные Дюны» состоялся 13 мая на побережье Финского залива в Санкт-Петербурге. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в районной администрации.
Спортивный праздник собрал 265 участников разных возрастов. Маршрут забега проходил по трассе через пляжи «Дубковский» и «Сестрорецкий».
Первыми на дистанцию вышли дети, которые преодолели 1 км. Затем — взрослые, им предстояло пробежать 5 км. Для граждан «серебряного возраста» организаторы подготовили отдельный забег на 1 км. В то же время любители скандинавской ходьбы могли проверить свои силы на пятикилометровой дистанции.
«Соревнования на песке — будь то бег или северная ходьба — требуют особой выносливости. Пусть этот сезон станет для всех временем личных рекордов, ярких эмоций и крепкого здоровья», — обратился к участникам заместитель главы администрации Курортного района Игорь Белокопытов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.