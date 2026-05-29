В поселке Сибирцево в Приморье продолжат благоустраивать сквер

Активисты самостоятельно изготовили арт-объекты.

Сквер в поселке Сибирцево в Приморском крае продолжать благоустраивать в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном агентстве проектного управления.

Активные жители создали территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Заречный» и с 2024 года занимаются проектами благоустройства. Выигранные ранее гранты уже позволили им сделать арт-сквер, высадить деревья и провести освещение. В 2026 году ТОС вновь получил поддержку.

Жители поселка также установили в арт-сквере качели, лавочки, а также самостоятельно изготовили арт-объекты в виде больших деревянных листьев и арку с надписью «Заречный». В сквере проводится озеленение — высажены первые кустарники и деревья. В планах этого года — установить подиумы возле качелей, обустроить дорожки, обновить освещение и высадить декоративный виноград по периметру.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.