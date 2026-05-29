В поселке Сибирцево в Приморье продолжат благоустраивать сквер

Жители поселка также установили в арт-сквере качели, лавочки, а также самостоятельно изготовили арт-объекты в виде больших деревянных листьев и арку с надписью «Заречный». В сквере проводится озеленение — высажены первые кустарники и деревья. В планах этого года — установить подиумы возле качелей, обустроить дорожки, обновить освещение и высадить декоративный виноград по периметру.