Фирма из Москвы выкупила у орловской компании право требования долга с владельца

По данным Rusprofile, ООО «Экономико-правовое агентство антикризисного управления “Ампаро”» было зарегистрировано в Москве в апреле 2021 года для деятельности в области права. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Владелец и директор — Дарья Дягилева. Она также выступает собственником брянского ООО «Строительно-коммерческая фирма “Комфорт”», находящегося в процессе банкротства. Этой компании принадлежит 25% брянского же ООО «Охотничьи зори» (розничная торговля спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах). Численность сотрудников «Ампаро» невелика и в последние годы стабильна: в 2025 году в компании работали два человека, тогда как в 2022—2024 годах штат составлял пять человек. У общества нет филиалов, представительств, лицензий и товарных знаков. 2025 год оно закончило с выручкой 1,7 млн руб. и убытком 1 млн руб.