В Калининграде 38-летний мужчина получил 13 лет колонии за контрабанду 40 кг гашиша. О приговоре 29 мая сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Крупную партию наркотика злоумышленник перевез через границу, спрятав в автомобиле. Гашиш изъят был в результате совместных с областной таможней. По данным следствия, наркотик мужчина намеревался сбыть на территории Калининградской области.
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Его автомобиль конфискован.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны.