Защита Сергея Натарова подала апелляционную жалобу на приговор суда

Защита Сергея Натарова и его сына Антона подала апелляционную жалобу на приговор суда, рассказал адвокат Александр Хропот.
12 мая судья Кировского районного суда Красноярска приговорил действующего вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова, его сына Антона и других подсудимых к различным срокам, назначив Сергею Натарову и его сыну по 14 лет колонии из 15 возможных.
«Приговор состоит из 399 страниц, большая часть которых — переписанный текст обвинения, составленный органами следствия. Оценка доводам защиты, включая многочисленные ходатайства и заявлениям защиты по факту не дана, анализ не сделан. Изучением приговора установлено, что он фактически является дубликатом обвинительного заключения, сохранившим многочисленные грамматические и пунктуационные ошибки следователя. Говорить о том, что доводы защиты в нем каким-либо образом мотивировано отклонены, не приходится, поскольку текст решения суда не содержит ссылок на это», — пояснил адвокат Александр Хропот.
В дальнейшем по мере изучения приговора защитой будет дополнена апелляционная жалоба и представлены обоснования незаконности вынесенного приговора.