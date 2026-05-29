Курский облсуд утвердил приговор за вывоз деталей военных самолетов на Украину

По версии следствия, в 2019 году Андрей Жуковский незаконно продал и передал соучастникам три парашютные стабилизирующие системы маркировки «СП-36 серии 2», «являющиеся неотъемлемой частью катапультного кресла военного самолета». Детали затем обнаружили сотрудники таможни — среди багажа в автобусе, следовавшем на Украину. По закону подобное оборудование может быть перемещено через таможенную границу только при наличии лицензии, поскольку может быть использовано при создании военной техники.