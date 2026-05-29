В Аксае загорелся склад рубероидного завода

В Аксае спасатели тушат пожар на складе Донского рубероидного завода. Площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Сигнал о возгорании на территории завода поступил в 13:26. В тушении были задействованы 54 спасателя и 19 единиц техники.
По информации на 15:15, пожар удалось локализовать.
