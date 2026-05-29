19 новых светофоров установят на въезде в Нижний Новгород

19 современных светофоров появятся на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Именно с этой магистрали начинается въезд в город со стороны Москвы, и здесь всегда интенсивное движение. Подробнсти в своём макс-канале рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Модернизация светофорных объектов — часть развития интеллектуальной транспортной системы, которая делает дороги удобнее и безопаснее.
В рамках работ установят светофоры с таймерами обратного отсчёта, яркими светодиодными лентами и информационными табло для водителей. Все коммуникации перенесут под землю, а готовые объекты подключат к единой системе управления дорожным движением.
«Движение на участке всегда интенсивное, магистраль крайне востребована, и вопросы удобства и безопасности играют ключевую роль», — отмечает глава города Юрий Шалабаев.
Работа ведётся поэтапно: за последние пять лет в Нижнем Новгороде уже модернизировали 100 светофоров. В ближайшее время планируется заключить контракт на обновление ещё 14 объектов — на улицах Ванеева, Веденяпина и Южном шоссе.