Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19 новых светофоров установят на въезде в Нижний Новгород

Модернизация светофорных объектов — часть развития интеллектуальной транспортной системы.

Источник: Нижегородская правда

19 современных светофоров появятся на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Именно с этой магистрали начинается въезд в город со стороны Москвы, и здесь всегда интенсивное движение. Подробнсти в своём макс-канале рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Модернизация светофорных объектов — часть развития интеллектуальной транспортной системы, которая делает дороги удобнее и безопаснее.

В рамках работ установят светофоры с таймерами обратного отсчёта, яркими светодиодными лентами и информационными табло для водителей. Все коммуникации перенесут под землю, а готовые объекты подключат к единой системе управления дорожным движением.

«Движение на участке всегда интенсивное, магистраль крайне востребована, и вопросы удобства и безопасности играют ключевую роль», — отмечает глава города Юрий Шалабаев.

Работа ведётся поэтапно: за последние пять лет в Нижнем Новгороде уже модернизировали 100 светофоров. В ближайшее время планируется заключить контракт на обновление ещё 14 объектов — на улицах Ванеева, Веденяпина и Южном шоссе.