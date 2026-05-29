Жителю Подмосковья, который вёз 40 кг наркотиков для продажи в Калининградской области, дали 13 лет «строгача»

Жителя Подмосковья, пытавшегося ввезти в Калининградскую область крупную партию наркотиков, приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Об этом региональное управление ФСБ сообщает в пятницу, 29 мая.
Мужчину задержали во время совместной операции ФСБ и областной таможни. При досмотре машины силовики нашли более 40 кг запрещённых веществ. Их, по версии следствия, россиянин собирался продать в Калининградской области.
Калининградский областной суд признал приезжего виновным по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств через таможенную границу в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»), у него также конфисковали автомобиль.
Наркотики в герметичных свёртках нашли в бензобаке автомобиля. Следствие считает, что 37-летний мужчина действовал с сообщниками, которые находятся за пределами России.