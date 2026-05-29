В Пермском крае объявили план «Ковёр» вечером 29 мая

План «Ковёр» объявлен на территории Пермского края, сообщили через приложение РСЧС.
В Прикамья с 16:41 действует режим «Ракетной опасности». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Через час в регионе объявили план «Ковёр».
Пресс-служба Росавиации сообщила, что временно закрыт аэропорт Большое Савино. Ограничения на посадку и отправку воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.
Напомним, в Пермском крае действует запрет на съёмку и публикацию материалов о беспилотниках, их атаках и последствиях.
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.