Дзержинское предприятие задолжало сотрудникам 14 млн рублей

Завод в Дзержинске Нижегородской области задолжал своим сотрудникам 14 млн рублей зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Следователи дзержинского отдела СК возбудили уголовное дело. Установлено, что несколько сотрудников предприятия по производству металлических конструкций не получали зарплату с сентября 2025-го по март 2026 года.
При этом у работодателя была возможность погасить долги перед работниками, но он направлял средства на другие хозяйственные нужды. Следователи примут меры для того, чтобы предприятие выплатило сотрудникам зарплату.
Напомним, две организации в Вачском районе задолжали работникам 9,5 млн рублей за полгода. Деньги не получали 77 сотрудников.