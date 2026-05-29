Спортсмены Приморья завоевали медали на международной «Неделе чир спорта»

Приморский край показал один из лучших результатов на международной «Неделе чир спорта», которая прошла в начале мая в Москве, сообщили в агентстве проектного управления региона. Мероприятия соответствуют целям государственной программы «Спорт России».
Событие состоялось в Москве. Неделя объединила чемпионат и первенство России, международные соревнования, всероссийские фестивали и родительскую лигу. Более тысячи спортсменов со всей страны и из-за рубежа боролись за победу.
Честь региона защищала сборная из клубов Владивостока, Уссурийска, Находки и Артема. Приморье представляли спортивно-танцевальный клуб «Чир& Дэнс Хаус» из Владивостока, его тренерами являются Ольга Маркина и Анна Колесникова, а также межрегиональный центр «Движение» из Уссурийска, Артема и Находки, там работают тренеры Екатерина Катунцева, Анастасия Подсевакина, Юлия Вишнякова, Кристина Степанова.
На международном и всероссийском фестивалях сборная края завоевала десятки медалей в дисциплинах: чир-хип-хоп-группа, чир-фристайл-группа, чир-джаз-группа, чирлидинг-группа, а также в возрастной категории «все возрасты». В родительской лиге участники из Владивостока стали абсолютными лидерами, заняв первое место в двух номинациях.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.