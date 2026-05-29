Спортсмены Приморья завоевали медали на международной «Неделе чир спорта»

Честь региона защищала сборная команда из четырех городов.

Приморский край показал один из лучших результатов на международной «Неделе чир спорта», которая прошла в начале мая в Москве, сообщили в агентстве проектного управления региона. Мероприятия соответствуют целям государственной программы «Спорт России».

Событие состоялось в Москве. Неделя объединила чемпионат и первенство России, международные соревнования, всероссийские фестивали и родительскую лигу. Более тысячи спортсменов со всей страны и из-за рубежа боролись за победу.

Честь региона защищала сборная из клубов Владивостока, Уссурийска, Находки и Артема. Приморье представляли спортивно-танцевальный клуб «Чир& Дэнс Хаус» из Владивостока, его тренерами являются Ольга Маркина и Анна Колесникова, а также межрегиональный центр «Движение» из Уссурийска, Артема и Находки, там работают тренеры Екатерина Катунцева, Анастасия Подсевакина, Юлия Вишнякова, Кристина Степанова.

На международном и всероссийском фестивалях сборная края завоевала десятки медалей в дисциплинах: чир-хип-хоп-группа, чир-фристайл-группа, чир-джаз-группа, чирлидинг-группа, а также в возрастной категории «все возрасты». В родительской лиге участники из Владивостока стали абсолютными лидерами, заняв первое место в двух номинациях.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.