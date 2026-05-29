На Дону штормовое предупреждение о ливнях продлили до 1 июня

В Ростовской области штормовое предупреждение продлено до 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным Ростовского Гидрометцентра, в период 15:00−18:00 вечером и до конца суток 29 мая по югу, а также в течение суток 30, 31 мая, ночью и утром 1 июня местами в Ростовской области ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше