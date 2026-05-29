В Волгограде аэропорт приходит в себя после часового ожидания ракетного удара

Росавиация разрешила аэропорту Волгограда возобновить приём и отправку самолётов. Ограничения, вводимые на фоне угрозы ракетного удара, были сняты в 15:21.
— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнули в пресс-службе регулятора.
Напомним, это второй случай за сутки остановки работы воздушной гавани. Ранее работа аэропорта останавливалась на фоне массированного воздушного налёта ВСУ, в результате которого погибли два мирных жителя.