Россияне в мае стали больше покупать репеллентов от клещей и комаров

Ашан Ритейл: продажи репеллентов от клещей и комаров в мае выросли в 1,8 раза.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россияне начали активно покупать репелленты от насекомых, в мае продажи выросли в годовом выражении в 1,8 раза, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков компании «Ашан Ритейл Россия».

«В мае 2026 года зафиксирован заметный рост продаж средств защиты от насекомых: общий показатель увеличился на 80% по сравнению с маем прошлого года. При этом спрос на средства от клещей вырос на 35%, а на репелленты от комаров — в 2 раза в денежном выражении», — пишет издание.

Отмечается, что особенно заметный рост продемонстрировал сегмент репеллентов для детей: продажи детских средств защиты от клещей и комаров выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, дополнительно фиксируется повышенный спрос на сопутствующие товары — в частности, на москитные сетки, продажи которых увеличились втрое. Также пик покупательской активности пришелся на конец мая, что связано с началом активного сезона загородных поездок и отдыха на природе.

В апреле доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Владимир Зрянин заявил РИА Новости, что снежная зима может спровоцировать увеличение численности комаров, чьи личинки были защищены от промерзания.