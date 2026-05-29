В Ростовской области горит склад с рубероидом

Донские спасатели тушат крупный пожар в Аксае на складах предприятия по производству рубероида. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
По информации экстренного ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 13:26.
Объятый пламенем объект расположен на Аксайском проспекте, 31. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение двух складов на общей площади 700 кв. метров.
В тушении задействованы 54 специалиста с привлечением 19 спецмашин. В 15:15 пожар локализован.
