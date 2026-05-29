В Новосибирской области определят лучшего сварщика

Основные мероприятия регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» в Новосибирской области состоятся 2 и 3 июня 2026 года, сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Мероприятие организовано в ходе реализации национального проекта «Кадры» и направлено на повышение престижа рабочих профессий.
Основные мероприятия конкурса состоятся 2−3 июня в Новосибирске по адресу: улица Тайгинская, дом 9/2. Участникам предстоит пройти теоретическую проверку знаний и продемонстрировать практические навыки.
Конкурс открыт для граждан РФ старше 18 лет, имеющих среднее профессиональное образование или прошедших обучение по специальности «Сварщик». Участники должны работать на территории Новосибирской области не менее трех лет и не иметь нарушений трудовой дисциплины.
Победители получат дипломы министра труда и социального развития Новосибирской области и денежные поощрения. Победитель регионального этапа представит область на федеральном уровне.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.