Нижегородцам предлагают вступить в мобилизационный резерв «БАРС-НН»

Жителей Нижегородской области приглашают вступить в ряды мобилизационного резерва «БАРС-НН» для защиты родного региона. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем макс-канале.
По словам главы региона, граждане, добровольно вступившие в резерв, будут отвечают за безопасность Нижегородской области и выполнять свои обязанности строго в ее пределах.
«Под руководством инструкторов, имеющих реальный боевой опыт, добровольцы проходят комплексную подготовку: осваивают огневые навыки, тактическое мастерство, инженерное дело и основы военной медицины, а также изучают принципы радиоэлектронной борьбы и организации связи. Приветствуются граждане с боевым опытом!» — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Для вступления в ряды мобилизационного резерва БАРС-НН необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства или регистрации. Подробности можно узнать по телефону: 8 (800) 101 70 17.
Ранее мы писали, что нижегородские казаки пополнили ряды резервистов «БАРС-НН».