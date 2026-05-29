В Красноярске грузовик вытолкнул легковой автомобиль на встречную полосу

Вечером 29 мая в Красноярске на улице Свердловская произошла смертельная авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей. По предварительной версии краевой Госавтоинспекции, 23-летний водитель КамАЗ при перестроении не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Тойотой».
После этого японская иномарка вылетела на «встречку» и врезалась в «Хендэ».
В результате погибла 29-летняя женщина, находившаяся за рулем «Тойоты». Водителю второй легковушки потребовалась помощь врачей. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.
Ранее мы писали, что в Емельяновском округе на 37-м километре трассы Красноярск — Енисейск произошла авария с тремя автомобилями.