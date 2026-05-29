В 2026 году на Синявинском озере откроют оборудованный пляж со спасательным постом. Об этом рассказала глава администрации Янтарного Ирина Гракова.
Зона отдыха располагается рядом с базой «Жемчужина». На территории установлены лежаки и зонтики, а также спасательный пост, где будут дежурить специалисты. По словам Граковой, этим пляжем пользуются больше местные жители. По их просьбе власти решили обеспечить безопасность.
«Спасательный пост установили и в этом году его официально открываем. Это будет полноценная точка, которая будет обеспечивать безопасность наших отдыхающих. Потому что несколько лет назад там был прецедент — у нас там утонул ребёнок. Поэтому и местными жителями, и отдыхающими неоднократно выражались пожелания, чтобы организовали безопасность, организовали спасательный пост», — сказала Гракова.
В Янтарном также подготовили к купальному сезону морские пляжи. «В прошлые годы создавалась такая ситуация, что основная масса туристов просто спускаются по центральному спуску и здесь на центральном пляже организуют свой отдых. А если пройти, то там пляж нисколько не хуже. Там даже шире, песок более мелкий и красивый. Но так как не было инфраструктуры, туда туристы не доходили. В этом году мы растянули пляж до самой границы пляжа Янтарного. Я очень надеюсь, что эта инфраструктура позволит и равномерно туристов наших распределить, и это будет более комфортно для всех — и для нас, и для наших отдыхающих», — добавила Гракова.
В 2022 году арендатор территории на берегу Синявинского озера получил грант от министерства по культуре и туризму на благоустройство. На пляже появились дорожки и пандусы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лежаки, кабинки для переодевания и другая инфраструктура.
В 2024 году рядом с базой произошёл прорыв трубы. В результате на побережье образовался большой провал. Мощный поток повредил кабинки для переодевания и настил.