Власти: более половины жителей Калининградской области занимаются спортом

Доля жителей Калининградской области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составляет 58,6%. Как сообщает пресс-служба правительства, уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями достиг 57,9%.
В области действует 2 188 спортивных объекта, в том числе пять стадионов с трибунами более 1500 мест, 487 спортивных залов, 1185 плоскостных сооружений и 54 плавательных бассейна.
Для создания условий для занятий физкультурой и спортом продолжается развитие материально-технической базы за счет областного и местных бюджетов, а также с привлечением средств федерального, добавляет пресс-служба правительства. Так, в 2025 году завершилось строительство ФОКа с плавательным бассейном в Правдинске и стадиона в Пионерском. Помимо этого, специалисты провели капремонт здания спортзала в поселке Низовье Гурьевского округа, а в Калининграде, Балтийске, Мамоново, Гвардейске и поселке Некрасово установили пять «умных» спортивных площадок.
В Калининградской области подготовку спортивного резерва осуществляют 47 учреждений физкультурно-спортивной направленности. Для предоставления детям дополнительных возможностей для занятий физкультурой в спортивных школах открываются отделения по видам спорта. Общая численность воспитанников физкультурно-спортивных организаций превышает 26 тысяч человек.
Кроме того, сейчас в регионе функционируют 107 аккредитованных региональных спортивных федераций. Они осуществляют свою деятельность по нескольким направлениям, основным из которых выступает развитие детско-юношеского спорта.
«На базе трех учреждений, подведомственных минспорту, организованы занятия для граждан старшего возраста по танцам, фитнесу, йоге, балету, нардам, дыхательной гимнастике, северной ходьбе и другим популярным видам физической активности. Всего открыто больше 30 отделений. Охват населения данными занятиями составил 1,5 тысячи человек», — добавляет правительство.