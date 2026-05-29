Власти: более половины жителей Калининградской области занимаются спортом

Для создания условий для занятий физкультурой и спортом продолжается развитие материально-технической базы за счет областного и местных бюджетов, а также с привлечением средств федерального, добавляет пресс-служба правительства. Так, в 2025 году завершилось строительство ФОКа с плавательным бассейном в Правдинске и стадиона в Пионерском. Помимо этого, специалисты провели капремонт здания спортзала в поселке Низовье Гурьевского округа, а в Калининграде, Балтийске, Мамоново, Гвардейске и поселке Некрасово установили пять «умных» спортивных площадок.