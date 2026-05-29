Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградец от клеща заразился Крымской геморрагической лихорадкой

Первый в этом году случай заражения Крымской геморрагической лихорадкой, которая передается через.

Первый в этом году случай заражения Крымской геморрагической лихорадкой, которая передается через укусы клещей, зарегистрирован в Волгоградской области.

В территориальном управлении Роспотребнадзора уточнили, что всего на данный момент клещи покусали уже 450 жителей региона, в том числе 155 детей. За последнюю неделю зарегистрировано 127 таких случаев, что не превышает среднемноголетних значений.

Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) — вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание, возбудитель которого передается клещами. Болезнь протекает с выраженной интоксикацией и геморрагическим синдромом, что может привести к летального исходу.

Фото сгенерировано ИИ.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!