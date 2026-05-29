Школа РФ и МАГАТЭ поставила рекорд по числу участников

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Рекорд по количеству слушателей и по числу стран, приславших своих специалистов на обучение, поставила третья школа России и МАГАТЭ по исследовательским реакторам. Об этом ТАСС рассказали в Технической академии Росатома (ТАР).
Участниками третьей сессии региональной школы России и МАГАТЭ, посвященной эксплуатации и использованию исследовательских реакторов РФ, стали молодые специалисты и эксперты из 12 стран: Саудовской Аравии, Таиланда, Малайзии, Кении, Руанды, Мьянмы, Узбекистана, Турции, Нигерии, Белоруссии, Казахстана и России. Мероприятие, прошедшее с 18 по 29 мая в трех российских городах — Дубне, Обнинске и Москве, было организованно ТАР и МАГАТЭ при поддержке ряда научных и образовательных институтов России.
Программа школы была выстроена как последовательное погружение в российские компетенции — от фундаментальной нейтронной физики до передовых медицинских технологий и инженерных практик. В Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне для слушателей провели обзорные лекции о физике нейтронных источников, принципах работы исследовательских реакторов и применении нейтронного активационного анализа. Учащиеся также посетили уникальные установки института: исследовательский импульсный реактор ИБР-2 с комплексом спектрометров, линейный ускоритель электронов LINAC-200, а также площадку мегасайенс-проекта NICA (коллайдер). В Обнинском институте атомной энергетики НИЯУ МИФИ участники прослушали курс лекций по наработке радиоизотопов и производству радиофармпрепаратов и прошли практикум по физпуску реактора БН 350. В Москве, в НИЯУ МИФИ для слушателей были организованы технический тур на исследовательский реактор ИРТ МИФИ, а также занятия в Лаборатории виртуальной реальности с виртуальными аналогами подкритических сборок. Лекции были посвящены роли МАГАТЭ в развитии ядерной инфраструктуры и подготовке кадров для стран, встающих на путь развития ядерной энергетики.
«Формат прямого знакомства с российскими ядерными установками и научной базой — от импульсного реактора ИБР-2 в Дубне и протонного комплекса “Прометеус” в Обнинске до учебно-исследовательского реактора МИФИ в Москве — дает участникам уникальные компетенции, которые невозможно получить дистанционно. Мы видим высокий запрос со стороны стран Африки, Южной и Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока на системную подготовку кадров. Росатом совместно с МАГАТЭ готов оказать поддержку в этом» — подчеркнул директор по международному сотрудничеству Технической академии Виктор Мазепов.
По словам и. о. директора Агентства по атомной энергии Кении Хильды Мпакани, уникальность этой школы — в синергии теории и практики. «После лекций мы сразу же приступали к практическим работам в действующих лабораториях и могли вживую увидеть реальные эксперименты со специалистами, готовыми преподавать и объяснять. Подобный опыт доказывает, что научное сотрудничество является истинной силой, способной объединять людей», — заявила Хильда Мпакани.
О Технической академии Росатома.
Техническая академия Росатома — современный международный многопрофильный центр подготовки персонала атомной отрасли. С 2019 года организация является Центром сотрудничества МАГАТЭ. В октябре 2024 года Техакадемия стала первым и единственным центром, который взаимодействует с МАГАТЭ сразу в пяти программных областях: ядерная энергетика, физическая ядерная безопасность, ядерные науки и их применения, малые модульные реакторы, ядерная медицина и радиофармпрепараты. За годы сотрудничества в рамках соглашения с МАГАТЭ было проведено более 80 международных мероприятий, в которых приняли участие более 2 100 слушателей из разных стран мира.