Школа РФ и МАГАТЭ поставила рекорд по числу участников

Программа школы была выстроена как последовательное погружение в российские компетенции — от фундаментальной нейтронной физики до передовых медицинских технологий и инженерных практик. В Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне для слушателей провели обзорные лекции о физике нейтронных источников, принципах работы исследовательских реакторов и применении нейтронного активационного анализа. Учащиеся также посетили уникальные установки института: исследовательский импульсный реактор ИБР-2 с комплексом спектрометров, линейный ускоритель электронов LINAC-200, а также площадку мегасайенс-проекта NICA (коллайдер). В Обнинском институте атомной энергетики НИЯУ МИФИ участники прослушали курс лекций по наработке радиоизотопов и производству радиофармпрепаратов и прошли практикум по физпуску реактора БН 350. В Москве, в НИЯУ МИФИ для слушателей были организованы технический тур на исследовательский реактор ИРТ МИФИ, а также занятия в Лаборатории виртуальной реальности с виртуальными аналогами подкритических сборок. Лекции были посвящены роли МАГАТЭ в развитии ядерной инфраструктуры и подготовке кадров для стран, встающих на путь развития ядерной энергетики.