Власти планируют признать два дома на ул. Коммунистической в Железнодорожном ОКН

Фото: скриншот Яндекс Панорамы.
Власти Калининградской области намерены включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ два жилых дома в поселке Железнодорожный Правдинского округа. Соответствующие проекты приказов подготовила Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.
Речь идет о «Доме жилом» начала XX века на ул. Коммунистической, 24, а также о «Доме жилом» начала 30-х годов XX века на ул. Коммунистической, 70. Обоим объектам планируют присвоить статус объектов культурного наследия местного значения. Также власти намерены утвердить предметы охраны, границы и режимы использования территорий зданий.
Согласно проектам документов, здания исключат из перечня выявленных объектов культурного наследия, в котором они находятся с 2011 года, и внесут в единый госреестр ОКН.
В документах отмечается, что дом на Коммунистической, 24 расположен в центральной части Железнодорожного в районе сохранившейся исторической застройки и является примером жилой постройки начала XX века. Двухэтажное здание с мансардой перекрыто двухскатной черепичной крышей. В предмет охраны вошли объемно-планировочное решение, кирпичные стены, слуховые окна, декоративные элементы фасадов, межэтажные и венчающие карнизы, а также треугольный фронтон над главным входом.
Согласно данным сайта Prussia39, дом был построен в Гердауэне (пос. Железнодорожный) на Йоханнитер-штрассе в начале XX века. На январь 2022 года фасады здания ремонтировались.
Дом на Коммунистической, 70 в проектах приказов описывается как сохранившийся образец жилого здания социального назначения первой половины XX века. Трехэтажное здание с мансардой выполнено из красного полнотелого кирпича и перекрыто полувальмовой черепичной крышей. Среди элементов, подлежащих охране — угловые эркеры, ризалиты, декоративные карнизы, мансардные окна, черепичная кровля, а также элементы интерьеров, включая бетонные лестницы с металлическими ажурными перилами и своды монье в подвалах.
Как указано на сайте Prussia39, дом был построен в Гердауэне (пос. Железнодорожный) на Бартенер-штрассе в начале XX века. Фасады здания декорированы профилированными тягами, а на восточном фасаде расположены пятигранные эркеры под шатровыми черепичными крышами.