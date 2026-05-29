Режим ракетной опасности объявили в Нижегородской области 29 мая

Жителей Нижегородской области предупредили о ракетной опасности в регионе 29 мая. Соответствующие СМС-оповещения рассылают мобильные операторы.
Уведомление о введении режима ракетной опасности поступило районе 15:50. В сообщении жителей Нижегородской области просят соблюдать спокойствие.
Напомним, ночью 29 мая нижегородцам впервые пришли СМС о введении режима беспилотной опасности. К 10:00 его отменили и попросили жителей региона при обнаружении обломков дронов не приближаться к ним.
Ранее сообщалось, что беспилотник повредил здание областного суда в Нижнем Новгороде 28 мая. Все заседания, запланированные на этот день, были отменены.