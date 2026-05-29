Провести день в Нижнем Новгороде и увидеть самое главное

Чтобы узнать это, надо прогуляться до самой пряничной церкви России Строгановской. Строгановское барокко — это когда вы смотрите на фасад и думаете: «Ну как из камня можно вырезать такие сахарные завитушки?» На колокольне когда-то были удивительные часы, у которых вращались не стрелки, как это принято сегодня, а сам циферблат. Они сломались в 1750 году. Починил их… 15-летний Иван Кулибин, который жил неподалеку. С этого все и началось. Поэтому, когда слышите слово «Кулибин», вспоминайте не яйцо Фаберже, а пацана с отверткой, который спас часы у церкви. Сейчас там висят другие часы (с Блиновского пассажа), а под крестом — позолоченный флюгер-кораблик. Потому что Строганов здесь суда строил.