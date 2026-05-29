Суд оставил без рассмотрения иск «Газпрома» к «Орловской генерации» на 91 млн

Арбитражный суд Орловской области оставил без рассмотрения иск АО «Газпром газораспределение Орел» к АО «РИР Энерго» в лице филиала «Орловская генерация» о взыскании 91,3 млн руб. задолженности за поставку газа за декабрь 2025 года. Решение связано с тем, что истец дважды не явился на заседания, в том числе по вызову суда, и не ходатайствовал о разбирательстве в свое отсутствие. Это следует из картотеки арбитражных дел.