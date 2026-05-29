Определены победители первого этапа конкурса «Наш “Пари НН”

ИА «Время Н» подводит итоги первого этапа конкурса «Наш “Пари НН”».
Читателям предлагалось ответить на три вопроса о чемпионате ЮФЛ Приволжье.
Правильные ответы на вопросы от 28 мая таковы:
1. Анатолий Нежелев и Константин Жильцов.
2. Лучший защитник ЮФЛ Приволжье 3 — Петр Ковылкин.
Лучший защитник ЮФЛ Приволжье 2 — Даниил Байков.
Лучший ассистент ЮФЛ Приволжье 2 — Константин Ракушин.
Лучший защитник ЮФЛ Приволжье 1 — Артем Мясоедов.
Лучший полузащитник ЮФЛ Приволжье 1 — Денис Новгородцев.
3. Матвей Федоров (2008 г. р.).
Победителями данного этапа конкурса стали:
— Артем Крупнов.
— Сергей Самарцев.
— Виктория Земская.
Также в финальный тур конкурса проходят:
— Евгений Василенко.
— Олег Сергиенко.
ИА «Время Н» благодарит всех участников конкурса. У каждого из них еще есть возможность пройти в финал и побороться за победу.
Следующее задание на конкурс будет опубликовано на нашем сайте и в канале МАКС 4 июня в 16:00.
