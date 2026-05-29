Определены победители первого этапа конкурса «Наш “Пари НН”

Задания следующего этапа конкурса будут опубликованы 4 июня.

Источник: Время

ИА «Время Н» подводит итоги первого этапа конкурса «Наш “Пари НН”».

Читателям предлагалось ответить на три вопроса о чемпионате ЮФЛ Приволжье.

Правильные ответы на вопросы от 28 мая таковы:

1. Анатолий Нежелев и Константин Жильцов.

2. Лучший защитник ЮФЛ Приволжье 3 — Петр Ковылкин.

Лучший защитник ЮФЛ Приволжье 2 — Даниил Байков.

Лучший ассистент ЮФЛ Приволжье 2 — Константин Ракушин.

Лучший защитник ЮФЛ Приволжье 1 — Артем Мясоедов.

Лучший полузащитник ЮФЛ Приволжье 1 — Денис Новгородцев.

3. Матвей Федоров (2008 г. р.).

Победителями данного этапа конкурса стали:

— Артем Крупнов.

— Сергей Самарцев.

— Виктория Земская.

Также в финальный тур конкурса проходят:

— Евгений Василенко.

— Олег Сергиенко.

ИА «Время Н» благодарит всех участников конкурса. У каждого из них еще есть возможность пройти в финал и побороться за победу.

Следующее задание на конкурс будет опубликовано на нашем сайте и в канале МАКС 4 июня в 16:00.

(0+).