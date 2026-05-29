Свыше 115 тысяч квадратных метров дорог привели в порядок в Нижнем Новгороде

Карточный ремонт ведется во всех районах города.

Источник: Время

Общая площадь дорог Нижнего Новгорода, приведенных в порядок в рамках карточного ремонта, превысила 115 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Ремонтные работы проходят во всех районах, а качество и сроки выполнения находятся на контроле у глав районных администраций. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил держать объемы карточного ремонта на уровне не ниже прошлого года (выполнено более 240 тысяч квадратных метров), когда по сравнению с 2024-м сделали почти в полтора раза больше.

В Ленинском районе в этом году приведут в порядок поврежденные участки дорог общей площадью более 25 тысяч квадратных метров. В первую очередь, на основных магистралях, где проходит общественный транспорт и интенсивный поток личных авто: площадь Комсомольская, проспект Ленина, улицы Новикова-Прибоя, Космонавта Комарова и другие.

Ранее сообщалось, что кольцевое пересечение появится на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстова.