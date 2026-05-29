Кропоткин поздравил УФСИН Калининградской области с 80-летием

Председатель Заксобрания отметил заслуги сотрудников и ветеранов службы.

Председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин и губернатор Алексей Беспрозванных поздравили сотрудников и ветеранов УФСИН с 80-летием управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской области. Торжественная встреча состоялась в пятницу, 29 мая.

Андрей Кропоткин подчеркнул, что за годы работы службы изменились не только условия содержания осуждённых и техническое оснащение учреждений, но и задачи самого УФСИН. Сегодня управление обеспечивает охрану прав, свобод и законных интересов осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, а также оказывает помощь в социальной адаптации.

«Каждый преступник заслуживает наказания, но для нас важно, чтобы он вернулся в общество законопослушным человеком, готовым к нормальной жизни. Управление УФСИН Калининградской области на деле доказало, что справляется с поставленными задачами и является гарантом соблюдения законов в регионе», — отметил Кропоткин.

Председатель Заксобрания вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам службы.