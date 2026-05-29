MWS Cloud и Ситикард заключили соглашение о технологическом партнерстве

«Ситикард» и MWS Cloud, входящая в МТС Web Services, заключили соглашение о технологическом партнерстве на конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде. Компании намерены совместно развивать современные ИТ-платформы, переносить городские сервисы в облачную инфраструктуру и внедрять интеллектуальные решения на базе искусственного интеллекта.
Совместная работа начнется с комплексного технического аудита действующих систем, после чего специалисты приступят к развертыванию новых мощностей.
Основная задача партнерства — сделать цифровые сервисы более быстрыми, удобными и устойчивыми к сбоям. Для этого компании модернизируют техническую инфраструктуру, обеспечат безопасное хранение больших объемов данных и защиту платформ от перегрузок. Кроме того, планируется внедрение нейросетевых технологий для автоматизации рутинных процессов и ускоренной обработки пользовательских запросов.
Отдельное внимание компании уделят долгосрочной стратегии развития. Соглашение заключено сроком на три года, что позволит последовательно реализовать даже наиболее сложные ИТ-проекты.
Как отметил коммерческий директор МТС Web Services Александр Чеснавский, партнерство является важным шагом на пути создания удобных цифровых сервисов. По его словам, цель компании заключается в предоставлении партнерам доступа к передовым облачным мощностям и инструментам искусственного интеллекта.
