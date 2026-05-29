Андрей Ермак проверил готовность пляжей Балтийска, Янтарного и Зеленоградска к летнему сезону

Балтийск, Янтарный и Зеленоградск, чтобы проверить подготовку пляжей к предстоящему туристическому сезону.
В Балтийском городском округе будут работать три муниципальных пляжа общей протяжённостью 650 погонных метров. Среди них — пляжный комплекс «Центральный» с адаптивным пляжем для маломобильных групп населения, а также пляжи на Гвардейском бульваре и Балтийской косе. Для удобства отдыхающих установлено девять туалетов, действует девять парковок на 363 машиноместа. Безопасность обеспечат шесть спасательных постов и 32 спасателя. Андрей Ермак отметил, что балтийский пляж — один из лучших, и задача властей — с заботой о природе создать комфортные условия для отдыха.
В Янтарном округе подготовлены два морских пляжа («Центральный» и «Янтарный») общей протяжённостью 1000 погонных метров, а также два пляжа на внутренних водоёмах («Лагуна» у шахты «Анна» и пляж на озере Синявинском) общей длиной 280 метров. Адаптивные зоны оборудованы в границах обоих морских пляжей. Установлено шесть стационарных туалетов, работает одна парковка на 270 мест. За безопасностью будут следить четыре спасательных поста, четыре вышки и 30 спасателей. Благодаря поручению губернатора из резервного фонда выделены средства на оборудование спасательного поста на озере Синявинское.
В Зеленоградском округе к сезону подготовлено пять муниципальных пляжей общей протяжённостью 4450 погонных метров: «Западный», «Восточный», «Куликово», «Сокольники» и «Лесной». Адаптивный пляж оборудован в западной части города, у кафе «Гнездо». Установлено 15 стационарных туалетов и три биотуалета, работает 28 парковок (из них десять бесплатных) на 1332 машиноместа. Безопасность обеспечат 28 спасательных постов и 112 спасателей.
Андрей Ермак подчеркнул, что основные пляжи Балтийска, Зеленоградска и Янтарного готовы, получены все необходимые заключения. Важно, что все пляжи оборудованы доступной средой для маломобильных групп населения.