Андрей Ермак проверил готовность пляжей Балтийска, Янтарного и Зеленоградска к летнему сезону

В Балтийском городском округе будут работать три муниципальных пляжа общей протяжённостью 650 погонных метров. Среди них — пляжный комплекс «Центральный» с адаптивным пляжем для маломобильных групп населения, а также пляжи на Гвардейском бульваре и Балтийской косе. Для удобства отдыхающих установлено девять туалетов, действует девять парковок на 363 машиноместа. Безопасность обеспечат шесть спасательных постов и 32 спасателя. Андрей Ермак отметил, что балтийский пляж — один из лучших, и задача властей — с заботой о природе создать комфортные условия для отдыха.