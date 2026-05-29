Школьники Новосибирской области примерили профессии поваров и сварщиков

Серия профориентационных проб прошла в политехническом колледже города Бердска в Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Мероприятия прошли в ходе реализации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».
Под руководством преподавателей школьники из Улыбинской школы № 2 и СОШ № 10 Бердска изучили основы каменных и штукатурных работ. Затем под руководством опытных мастеров ребята выполнили простые сварочные соединения. Они также освоили работу на швейной машине и создали свои первые изделия. В качестве модельеров разработали эскизы одежды и подобрали ткани.
Кроме того, ребята отработали навыки общения в формате «администратор гостиницы». Они составили туристические маршруты и изучили основы организации путешествий. В сфере торговли освоили мерчандайзинг и научились работать с кассой. Завершился день кулинарным блоком: под руководством поваров школьники приготовили разнообразные блюда и десерты.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.