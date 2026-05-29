Еще несколько бетонных лего-человечков появились на улицах Нижнего Новгорода

С начала мая на улицах Нижнего Новгорода можно заметить все больше необычных арт-объектов в виде бетонных лего-человечков. Фотографиями автор проекта «Альтер Лего» Роман Саро поделился в соцсетях.
Напомним, что первый лего-человечек из бетона появился около подземного перехода на площади Минина и Пожарского в конце апреля. Материал был выбран из-за монументальности и особой фактуры. Художник объяснил, что проект «Альтер Лего» создан, чтобы внести частичку тепла и ностальгии в жизнь города.
С того момента число похожих арт-объектов заметно выросло на улицах города. Так, человечки появились рядом со зданием Нижегородского цирка, на набережной около Нижегородской ярмарки и напротив памятника Чкалову на Верхне-Волжской набережной. Автор признался, что далеко не все его работы остаются на месте — некоторые любопытные нижегородцы забирают их к себе домой или на фотосессии в другие точки города. Напомним, что художник Роман Саро также известен своими «запотевшими стеклами» — они начали появляться на улицах Нижнего Новгорода с конца марта.
