Кравцов и Музаев попросили родителей не нервировать детей перед ЕГЭ

Стресс способен существенно повлиять на результаты ЕГЭ, вне зависимости от уровня подготовки ученика и его глубоких знаний по предмету. В связи с этим, министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев акцентировали внимание на необходимости создания благоприятной и спокойной атмосферы для выпускников во время экзаменов, передаёт «Российская газета».
Анзор Музаев подчеркнул, что стресс может как способствовать концентрации, так и отвлекать. Он отметил, что для успешной сдачи экзамена важно, чтобы ученики чувствовали себя максимально уверенно и спокойно. В этом контексте ключевую роль играют поддержка и забота родителей, а также создание в семье атмосферы, способствующей психологическому комфорту.
Сергей Кравцов согласился с этим мнением, добавив, что экзамен сам по себе является стрессовым событием, и важно минимизировать дополнительные источники напряжения. Он также отметил, что использование нелегальных материалов, таких как шпаргалки или мобильные телефоны, вызывает дополнительное беспокойство и мешает сосредоточиться.
Министр просвещения призвал журналистов соблюдать информационную тишину в период проведения экзаменов. Он подчеркнул, что публикации и материалы, основанные на неподтверждённых фактах или эмоциональных сообщениях, могут негативно сказаться на психологическом состоянии выпускников и их готовности к сдаче экзамена.