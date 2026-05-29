Около 3 миллионов сеянцев деревьев высадили в Волгоградской области

Лесники Волгоградской области провели весенние агротехнические работы на площади 762 га и высадили около 3 млн сеянцев при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба региональной администрации.
«Благоприятные погодные условия — прохладный и влажный апрель — позволили лесникам провести лесопосадочные работы в комфортном темпе и высадить 2,7 млн сеянцев основных лесообразующих пород: сосны, дуба, акации, ясеня, вяза», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, все сеянцы были выращены в местных питомниках при лесничествах. Кроме того, уточняется, что на Волгоградскую область приходится более половины всего проведенного в регионах страны объема работ, направленных на повышение приживаемости лесных культур и улучшение условий их роста.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.