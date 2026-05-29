В Румынии на крышу многоэтажки упал беспилотник, власти страны обвинили Россию и обещали закрыть её консульство

В румынском городе Галац беспилотник врезался в крышу жилого дома, после взрыва в квартире на десятом этаже начался пожар. Об этом, ссылаясь на местные СМИ, пишет РБК в пятницу, 29 мая.
Инцидент произошёл ночью недалеко от границы Румынии с Украиной. По данным Службы экстренного реагирования, пострадали два человека, их госпитализировали с лёгкими травмами. В Минобороны республики сообщили, что для перехвата БПЛА поднимали два истребителя F-16 и военный вертолёт, однако дрон решили не сбивать. После взрыва в НАТО запланировали экстренное заседание.
После случившегося МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева. Как пишет Digi24, президент страны Никушор Дан возложил ответственность за инцидент на РФ: её генерального консула в Констанце объявили персоной нон грата, а само представительство обещали закрыть.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о событиях в Румынии. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ответные меры Москвы «не заставят себя долго ждать». Она также связала «шумиху» вокруг дрона с попыткой Запада отвлечь внимание от удара ВСУ по колледжу в Старобельске, пишет ТАСС.
В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа — филиала Луганского государственного педагогического университета. Пятиэтажное здание, где спали студенты, обрушилось почти до основания. Погиб 21 человек. В ООН призвали расследовать произошедшее.