В Румынии на крышу многоэтажки упал беспилотник, власти страны обвинили Россию и обещали закрыть её консульство

Инцидент произошёл ночью недалеко от границы Румынии с Украиной. По данным Службы экстренного реагирования, пострадали два человека, их госпитализировали с лёгкими травмами. В Минобороны республики сообщили, что для перехвата БПЛА поднимали два истребителя F-16 и военный вертолёт, однако дрон решили не сбивать. После взрыва в НАТО запланировали экстренное заседание.