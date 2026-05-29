У пермяков осталось две недели для выбора объекта благоустройства

122 тысячи человек уже проголосовали за объекты благоустройства на 2027 год в Перми.
До конца голосования остаётся две недели. Свой выбор можно сделать до 12 июня.
Как рассказали в администрации города, пермяков приглашают выбрать один из восьми объектов. Проект, который наберёт наибольшее число голосов, попадёт в перечень территорий для благоустройства на 2027 год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Пока лидирует проект благоустройства парка культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе Перми. За него проголосовало 25 139 человек. Второе место занимает бульвар по улице Дружбы в Мотовилихинском районе — 25 030 пермяков проголосовали за этот вариант. Тройку замыкает сквер у Дворца культуры имени А. П. Чехова в Орджоникидзевском районе (17,5 тысячи голосов).
Так же в голосовании участвуют проекты: в Ленинском районе — Театральный сад, в Свердловском районе — сквер Авиаторов, в Дзержинском районе — сквер имени Олега Новоселова, в посёлке Новые Ляды — сквер по улице Мира, в Индустриальном районе — бульвар по улице Братьев Игнатовых.
Голосование продлится до 12 июня на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Принять в нём участие могут жители старше 14 лет.
В каждом районе города организованы волонтёрские штабы. В них задействовано 1,6 тысячи человек. Задача волонтёров — ответить на вопросы жителей о голосовании.
Стать частью команды добровольцев может любой гражданин России, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе ДОБРО.РФ в разделе «Голосование за благоустройство 2026».