ОНФ предложил цифровую верификацию для бабушек и дедушек вместо доверенности

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Народный фронт предложил проработать возможность подтверждения через «Госуслуги» права бабушек и дедушек решать бытовые вопросы, связанные с воспитанием внуков, без оформления нотариальной доверенности. С таким предложением выступил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

По его словам, в Народный фронт поступает много обращений о том, что бабушки и дедушки, которые помогают семьям с детьми, формально лишены возможности решать повседневные вопросы без нотариальной доверенности.

«Это возникает сплошь и рядом. Забрать ребенка из детского сада, сопроводить в медицинскую организацию. С учетом уровня цифровизации есть предложение поручить Минцифры сделать какую-то верификацию через “Госуслуги”. Кажется, это не очень сложно сделать. Точно можно за это побороться», — сказал Кузнецов на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.