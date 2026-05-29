Более 180 школ оснастят новым оборудованием в Смоленской области

Современное оборудование и учебные материалы для развития творческих и научных способностей учащихся поступят в текущем году в 184 школы Смоленской области по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Так, кабинеты физики будут оснащены демонстрационными наборами по магнитному полю кольцевых токов, установками для изучения фотоэффекта, астрономическими моделями «Солнце — Земля — Луна», барометрами-анероидами, телескопами, макетами планет и ракет-носителей, а также наборами для изучения волновых явлений и магнитного поля Земли.
Для кабинетов музыки предусмотрены наборы музыкальных инструментов, мобильные акустические системы, демонстрационные таблицы и шумовые инструменты, включая треугольники и колокольчики. Кабинеты изобразительного искусства пополнятся комплектами из гипса, мольбертами и этюдниками.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.