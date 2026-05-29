Жители Зеленоградска пожаловались на «нашествие» бобров и крыс

Жители восточного микрорайона Зеленоградска пожаловались на «нашествие» бобров и крыс. Горожане опасаются за сохранность деревьев в районе карьеров — бобры перегрызают стволы зелёных насаждений. Как сообщает муниципальная газета «Волна», под угрозой находятся туи.
«По наблюдениям активистов, дикие животные не боятся людей и ведут себя как ручные, их приваживают, а угощение бобров под камерами телефонов превращается в вечернее шоу», — отмечает «Волна».
Зеленоградцы волнуются, что деревья на общественных территориях и в жилом комплексе «Венецианский квартал», где в озеленение были вложены значительные ресурсы, могут погибнуть. Активисты предложили рассмотреть вопрос возможного отлова и вывоза бобров из города в место, где они смогут строить свои плотины вне городских рекреационных зон.
Кроме того, жители восточного микрорайона просигнализировали о санитарной проблеме, вызванной ростом количества крыс в окрестностях карьера. По словам местных, за последние пять лет проблема не решилась, а только усугубилась, — всё начиналось с одной крысы, а теперь там живёт целая стая.