В Красноярске выбрали лучшие инновационные проекты молодых нефтяников со всей страны

Красноярск стал площадкой для проведения XIX кустовой научно-технической конференции молодых специалистов. Организатором мероприятия выступила «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (дочернее предприятие «Роснефти»). В краевой столице собрались 240 начинающих инженеров и исследователей из разных регионов России, чтобы представить свои идеи и побороться за выход в финал.
Защита проектов проходила по десяти ключевым направлениям деятельности «Роснефти». Участники предлагали инновации в сфере экологии, автоматизации производственных процессов, IT и информационной безопасности, а также модернизации оборудования, нефтегазохимии и переработки. Актуальность и применимость разработок оценивала экспертная комиссия из 55 человек — руководителей дочерних обществ и специалистов центрального аппарата компании.
По итогам красноярского этапа были отобраны 78 победителей и призеров. Именно они представят свои инициативы на всероссийском межрегиональном финале в Москве.
Особое внимание жюри привлекла идея Никиты Чернецова, который предложил использовать промышленные 5D-принтеры для решения одной из проблем производства. На каждой скважине поток нефтегазосодержащей жидкости регулируют штуцерно-дискретные регуляторы, но со временем частицы смеси промывают устройство, меняя его размеры и работу. Обычно в таких случаях приходится закупать и менять дорогостоящий металлический узел целиком. Молодой нефтяник разработал технологию создания изношенных элементов из полимерных материалов прямо на производстве — на новом оборудовании, недавно поступившем в ВСНК.
По расчетам автора, локальная 5D-печать запчастей снизит затраты на закупку новых регуляторов на 25%. Жюри высоко оценило проект, и теперь Чернецов отправится защищать его в столицу. Раньше специалист уже подтверждал свою квалификацию: его идея, победившая на московском этапе в прошлом году, сейчас активно внедряется на Юрубчено-Тохомском месторождении.
Для нефтяной компании проведение подобных научно-технических форумов остается одним из главных инструментов поиска талантов. Конференция выступает финальной ступенью корпоративной программы адаптации «Школа — ссуз/вуз — предприятие». Для молодых специалистов это прямой социальный лифт: возможность заявить о себе, перенять опыт у старших коллег и довести свои теоретические расчеты до реального внедрения на производстве.
