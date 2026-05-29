В Красноярске выбрали лучшие инновационные проекты молодых нефтяников со всей страны

Особое внимание жюри привлекла идея Никиты Чернецова, который предложил использовать промышленные 5D-принтеры для решения одной из проблем производства. На каждой скважине поток нефтегазосодержащей жидкости регулируют штуцерно-дискретные регуляторы, но со временем частицы смеси промывают устройство, меняя его размеры и работу. Обычно в таких случаях приходится закупать и менять дорогостоящий металлический узел целиком. Молодой нефтяник разработал технологию создания изношенных элементов из полимерных материалов прямо на производстве — на новом оборудовании, недавно поступившем в ВСНК.