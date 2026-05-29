Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде будут судить мужчину за убийство, совершенное 27 лет назад

Застрелившего за вознаграждение жителя Волгограда в 1998 г мужчину будут судить.

ВОЛГОГРАД, 29 мая — РИА Новости. Киллер, 27 лет назад по заказу застреливший мужчину и пытавшийся избавиться от его спутницы, предстанет перед судом в Волгограде, сообщил Следственный комитет России.

По данным следствия, в 1998 году мужчина согласился за вознаграждение убить волгоградца, купил оружие с глушителем, выследил жертву и застрелил в автомобиле в безлюдном месте Красноармейского района Волгограда. Чтобы избавиться от свидетеля, он попытался также застрелить спутницу жертвы, но она выжила.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фигурант обвиняется по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное по найму), части 3 статьи 30, пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов).

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше