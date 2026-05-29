НБД-Банк предлагает лизинг для технологичного развития бизнеса

Инвестиции в технологическую модернизацию предприятий позволяют предпринимателям укреплять свои позиции на рынке и повышать конкурентоспособность. В условиях необходимости обновления оборудования лизинг является удобным и сбалансированным инструментом для этих целей, позволяя модернизировать бизнес без чрезмерной финансовой нагрузки.
Лизинг от НБД-Банка предназначен для приобретения оборудования, транспорта и спецтехники. Он подходит как для типовых сделок, так и для проектов с длительными сроками поставки, в том числе предпринимателям доступна возможность приобретения оборудования напрямую у зарубежных поставщиков. Это особенно актуально для компаний, ориентированных на модернизацию производства и импортозамещение. Кроме того, покупка оборудования без посредников позволяет оптимизировать платежи.
Условия сделки формируются индивидуально с учетом конкретных задач каждого бизнеса. Клиентам НБД-Банка доступны гибкие графики платежей и возможность досрочного выкупа предмета лизинга. В течение всего срока действия договора возможно внесение изменений в условия лизинга по запросу лизингополучателя, что позволяет оперативно адаптироваться к изменениям в работе компании.
НБД-Банк более 20 лет работает на рынке лизинга напрямую, без посредников, предлагая предпринимателям не отдельный продукт, а комплексное банковское обслуживание. Банк ориентируется на решение бизнес-задач клиентов, сочетая лизинг с другими финансовыми инструментами и обеспечивая персональное сопровождение на всех этапах сделки.
За время работы банка с этим инструментом поддержки клиентов было профинансировано 1128 сделок на общую сумму свыше 6,8 млрд рублей, из которых почти 4 млрд было направлено на приобретение оборудования.
