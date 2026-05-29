Кольцевое пересечение обустроят на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстова, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Главное управление автодорог региона приступает к капремонту двух участков дорожного полотна в Кстовском районе. Работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ремонт будет проведен на трассе «Большая Ельня — Ольгино» на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду. Завершить работы планируют к концу октября текущего года.
На участке обустроят кольцевое пересечение с двумя полосами движения и отдельными съездами в трех направлениях — из Нижнего Новгорода, из Кстова и из Ольгина.
Кроме того, после реконструкции на участке установят светофор, который поможет организовать схему движения. В ГУАД рассчитывают, что это повысит пропускную способность транспортного узла. Подрядчик также расширит дорогу на одну полосу на участке от магазина «Светофор» до до автобусной остановки около «ТМ Мото».
«Кольцевое пересечение развяжет привычные для многих водителей заторы на въезде в Нижний Новгород. Мы понимаем, что проведение таких работ всегда связано с временными неудобствами — перекрытиями полос, изменением схем движения. Поэтому обращаемся ко всем автомобилистам с просьбой с пониманием отнестись к ограничениям», — отметил и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов.
Напомним, госэкспертиза согласовала три этапа строительства Восточного обхода.